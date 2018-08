Neuss: Kampf gegen illegale Autorennen

In der Neusser Innenstadt sorgen immer wieder Raser für Aufsehen. CDU-Politiker Jörg Geerlings will dagegen vorgehen. Foto: www.pixabay.com

Neuss Der CDU-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Bürgermeister Jörg Geerlings sorgt sich wegen Rasern in der Innenstadt. Er fordert Maßnahmen, auch mit Blick auf illegale Autorennen. Bislang werde zu wenig kontrolliert.

Quietschende Reifen, aufheulende Motoren und riskante Bremsmanöver – das alles will Jörg Geerlings (CDU) nicht mehr in Neuss sehen. Der Landtagsabgeordnete will Raser in der Innenstadt ausbremsen und den „zahlreichen illegalen Autorennen“ ein Ende bereiten. Er fordert engmaschige Tempo-Kontrollen. Diese sollten unter dem Motto „Null Toleranz für Raser“ stehen. Bislang geschehe viel zu wenig, um das Problem in den Griff zu bekommen.