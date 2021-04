Formel 1 : Nächstes Fiasko für Vettel – Verstappen gewinnt Chaos-Rennen in Imola

Nächstes Fiasko für Vettel – Verstappen gewinnt Chaos-Rennen in Imola

Valtteri Bottas aus Finnland vom Mercedes-AMG Petronas F1 Team steht nach einem Unfall mit Williams-Fahrer Russell an seinem zerstörten Rennwagen. Foto: dpa/Hasan Bratic

Imola Im Trümmer-Chaos von Imola hat Sebastian Vettel bei Max Verstappens glänzender Siegfahrt sein nächstes Debakel erlebt. Beim Spektakel mit zwei Safety-Car-Phasen und einer Renn-Unterbrechung schied Vettel mit einem Getriebeschaden in der letzten Runde aus.

Nach einer schweren Kollision zwischen Valtteri Bottas (Mercedes) und George Russell (Williams) war das Rennen in der 34. Runde für etwa eine halbe Stunde gestoppt worden.

Vettels Pechsträhne im Aston Martin setzte sich derweil fort. Sein Team konnte ein Problem an der hinteren Bremsanlage nicht rechtzeitig beheben. Der viermalige Weltmeister startete aus der Boxengasse - wie schon beim Auftakt in Bahrain musste sich Vettel vom Ende des Feldes vorkämpfen. Eine zehnsekündige Stop-and-Go-Strafe passten ins Bild eines gebrauchten Nachmittags. Vor der Schlussrunde musste er seinen Boliden wegen Getriebeproblemen abstellen.

Weit hinten absolvierte wie erwartet Schumacher im unterlegenen Haas sein Rennen. Nach einem guten Start fiel der Formel-2-Champion nach einem Unfall - der 22-Jährige crashte in einer frühen Safety-Car-Phase beim Warmfahren der Reifen in die Mauer - weit zurück. Ein frühes Ausscheiden konnte er immerhin verhindern, er belegte am Ende Rang 16.