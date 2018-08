Neuss: FDP will Grundsteuer B senken

Neuss Liberale begründen den Schritt mit der aktuellen Haushaltslage der Stadt Neuss.

Die FDP will die Grundsteuer B in Neuss senken. Wie die Liberalen in einer Mitteilung erklären, sei es an der Zeit, auf diese Weise für eine finanzielle Entlastung vieler Neusser Bürger zu sorgen. „Anstatt Pläne und Überlegungen anzustellen, wie man das Geld der Steuerzahler in Neuss für Partei liebgewonnene Projekte ausgibt und welche Bürgergruppen, also Wählergruppen, begünstigt werden können, verlangt die FDP basierend auf den sehr guten finanziellen Rahmenbedingungen (...) die Neusser an den günstigen Haushaltsentwicklungen teilhaben zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung der Partei.