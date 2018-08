Neuss: Ron Nagels ist ein Kickboxer mit Handicap

Neuss Ron Nagels fehlen seit seiner Geburt die Unterarme. Doch das hält ihn nicht davon ab, mehrmals die Woche am Box-Training teilzunehmen.

Die beiden kennen sich seit über zehn Jahren. „Ich habe ihn öfter draußen gesehen, er fällt auf, nicht nur durch sein Handicap, sondern viel mehr durch seine positive Art und seine Sportlichkeit“, erzählt sein Trainer Sam. Er arbeitet seit 2001 als Sportpädagoge und leitet Gewaltpräventions- und Selbstverteidigungsprogramme an Neusser Schulen und gibt Einzel- und Gruppenstunden. Ron Nagels holte er in eine seiner Kickbox-Gruppen. „Er hat mich damals einfach angesprochen und zum Training eingeladen. Das hat direkt Spaß gemacht. Er mich dann zur Seite genommen und mit mir alleine trainiert“, erzählt Nagels, so habe er schnell gelernt seine Stärke – die Beinarbeit – richtig einzusetzen. „Ich habe einfach gemerkt, dass er das gebraucht hat, die sportliche Unterstützung und auch privat, einen Wink in die richtige Richtung, und das obwohl er gut im Alltag schon gut klar kam“, so Sam. „Er hat mir geholfen, meinen Weg zu finden und ihn zu gehen, jetzt habe ich einen Job und eine feste Freundin“, sagt Nagels. Er fühle sich wohl in der Trainingsgruppe, die bunt zusammen gewürfelt sei, alle sozialen Schichten trainieren gemeinsam. „Pflicht ist es, dass das Training einmal die Woche draußen stattfindet – egal bei welchem Wetter – die Leute sollen sehen, was wir machen“, so Sam.