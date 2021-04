Nach gefährlichen Überholmanövern : Polizei stoppt Autorennen auf dem Europaring

Krefeld Die Polizei beendete am Samstag ein illegales Autorennen auf dem Europaring. Um 19 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, wie zwei männliche Fahrer mit ihren Pkw von der Werner-Voß-Straße auf den Europaring abbogen und dann ihre Autos mehrfach stark beschleunigten.

Die beiden 28 Jahre alten Fahrer aus Krefeld, fuhren in Richtung Innenstadt und einer der beiden überholte dabei auch in gefährlicher Weise andere Autos. In Höhe Verberg konnte die Polizeistreife die beiden Fahrer anhalten. Sie kannten sich und hatten sich zuvor durch die heruntergelassenen Seitenscheiben unterhalten. Beide Autofahrer erwarten nun ein Strafverfahren. Ihre Führerscheine und ihre Autos wurden von den Beamten sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krefeld telefonisch unter der Nummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.