Neusser Schützenoberst Walter Pesch im Interview

Neuss Der Schützenoberst über den Umgang mit der Hitze, über Disziplin und über das Verhältnis zum Rathaus.

Herr Pesch, Marschieren bei Temperaturen von 30 Grad und mehr ist im schwarzen Anzug und mit Krawatte am Oberstehrenabend kein Vergnügen. Was sagen Sie den Schützen am Samstagabend dazu?

Pesch Nein, das Regiment tritt wie gewohnt in kompletter Anzug-Garderobe an. Wir wollen ein adrettes Bild abgegeben. Aber ich sage es noch einmal: Wer sich nicht fit fühlt oder wem der Weg zu anstrengend wird, der sollte sich zurücknehmen. Wir sind niemandem böse. Gesundheit geht vor.

Pesch Falsch. Die Musiker dürfen bei allen Umzügen in Blousons marschieren, mit einer Ausnahme: die Königsparade. Aber der Weg über den Markt ist kurz und die Zeit auf dem Markt ebenso. Bei starker Sonneneinwirkung gehen die Grenadiere doch in den Schatten. Das ist auch okay. Aber wenn das Programm läuft – Fahnen, Regimentsspitze, König und Komitee oder die Hönnesse aufziehen – , dann erwarte ich, dass jeder Grenadier wieder auf seinem Platz steht. Auch in der Sonne.