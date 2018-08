Gebäudemanagement in Neuss: CDU wehrt sich gegen Kritik nach GMN-Chef-Absage

Neuss Erhitzte Gemüter in der politischen Sommerpause! Nach der SPD-Kritik an der CDU wegen der kurzfristigen Absage von Christian Stähler, der eigentlich als neuer Betriebsleiter des Gebäudemanagements fest vorgesehen war, holt die CDU nun zum Gegenschlag aus.

Koenemann wehrt sich: „Die Entscheidung der Fraktion in Personalangelegenheiten bezieht sich allein auf die Qualifikation des jeweiligen Bewerbers für das in Frage kommende Amt. Hier ein politisches Abstimmungsverhalten zu sehen, ist absurd. Unsere personalpolitischen Entscheidungen kommentieren und begründen wir zum Schutz der Bewerber nicht öffentlich. Einer Besetzung der Position des Betriebsleiters standen wir nicht entgegen.“ Die SPD versuche lediglich, der CDU die zukünftigen Defizite des GMN schon heute in die Schuhe zu schieben, „obwohl der Bürgermeister die Probleme seit Jahren nicht ansatzweise in den Griff bekommt und auch keine Ideen entwickelt, wie man diese lösen könnte“, so Koenemann abschließend.