Neuss: Polizeieinsatz nach Streit in Südbad

Neuss Eine Mutter soll im Bad Filmaufnahmen gemacht haben. Jetzt erhebt sie Vorwürfe.

Die Stimmung zwischen Ramona Matthies und dem Schwimmbad-Personal dürfte bereits zuvor aufgeheizt gewesen sein: Nachdem ihr fünfjähriger Sohn eine Frau mit einer Schwimmnudel am Kopf getroffen hatte, sei dieser von einem Bademeister zurecht gewiesen worden. „Dabei ist der Frau gar nichts passiert“, betont die Mutter und erhebt schwere Vorwürfe: „Die Bademeister stehen meist in Gruppen zusammen und unterhalten sich. Dabei merken sie gar nicht, was im Becken passiert.“ Dazu Südbad-Leiter Bride: „Die Schwimmmeister erfüllen ihre Aufsichtspflicht gewissenhaft und haben die Schwimmbecken jederzeit im Blick. Die Aussage der Kundin, dass die Aufsichtspflicht vernachlässigt wird, können wir in keiner Weise bestätigen.“ Wenn Kinder und Jugendliche zu wild toben und davon andere Badegäste betroffen sind, „sprechen unsere Schwimmmeister diese natürlich an und bitten sie, dies im Sinne der anderen Gäste zu unterlassen – das ist ein ganz normaler Vorgang.“