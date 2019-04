Grünanlage in Neuss : Im Jostensbusch werden Bäume nachgepflanzt

Nordstadt Im Jostensbusch setzt die Stadt in diesen Tagen ihre Bepflanzungspläne um. Insgesamt werden 25 Bäume gesetzt, die bestehende Leerstellen füllen sollen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden besonders am östlichen Rand und verteilt an den westlichen Wegen der Grünanlage beispielsweise Eichen, Kiefern und Esskastanien gesetzt. Neben Einzelpflanzen sollen auch Baumgruppen errichtet werden.Bei der Auswahl der Bäume wurde darauf geachtet, dass die Gestaltung des Waldrandes möglichst naturnah vorgenommen wird. Daher werden vor allem heimische Arten verwendet. Die Baumarten sollten vor allem trockenheits- und hitzeverträglich sein.

Je nach Art und Größe kann ein Baum laut Stadtverwaltung zwischen 300 und 500 Euro kosten. Die Stadt nimmt daher Spenden an und bietet Baumpatenschaften an. Die Bepflanzungspläne wurden bei einem Bürgertermin im Februar im Jostensbusch, der 2014 von Pfingststurm Ela hart getroffen wurde, vorgestellt. Dabei wurden die Bürger auch darauf hingewiesen, dass die noch erhaltenen Bäume sorgfältig kontrolliert werden müssen. Es könne zu einer weiteren Entfernung von Bäumen in der Grünanlage kommen. In diesem Fall sollen Nachpflanzungen im Herbst vorgenommen werden.