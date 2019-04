Vom 13. April bis zum 8. Mai : Bahnstrecke Düsseldorf - Neuss komplett gesperrt

Die Hammer Eisenbahnbrücke verbindet Düsseldorf und Neuss. Foto: Gabriel, Werner (wga)/Gabriel, Werner

Düsseldorf Bahnreisende müssen sich vom 13. April bis zum 8. Mai auf Umstellungen und Ersatzverkehr einstellen. Die Bahngleise zwischen den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Neuss werden dann tageweise komplett gesperrt.

Die Sperrungen bestehen von Samstag (13. April) bis Dienstag (23. April) sowie von Mittwoch (8. Mai, 16 Uhr) bis Donnerstag (9. Mai 4 Uhr). In der Zeit sind die Gleise für den Zugverkehr komplett gesperrt.

Dadurch fallen alle Fahrten der Regionalexpress-Linien RE13 zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf aus. Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Direktbussen ohne Zwischenhalt ein. Fahrgäste, die mit RE 13-Direktbussen aus Mönchengladbach kommen, sollen in Düsseldorf Hbf Anschluss an die Linie RE 4 in Richtung Dortmund erhalten.

Ebenfalls betroffen sind die Linien RE4 und RB 39, die zwischen Neuss und Düsseldorf ausfallen. Ein Ersatzverkehr im 15-Minuten-Takt zwischen Neuss Hbf und Düsseldorf Hbf wird laut Bahn eingerichtet.

Die Linie RE6 (Minden – Köln/Bonn Flughafen) fällt wegen Bauarbeiten in Köln zwischen Düsseldorf und Köln/Bonn Flughafen in beiden Richtungen bis einschließlich 28. April aus. Nachts werden laut Bahn einzelne Zühe über Köln-Messe/Deutz nach Köln/Bonn-Flughafen umgeleitet, ohne Halt in Neuss Hbf, Dormagen Hbf und Köln Hbf. Als Alternativen zum RE6 stehen die Züge der Linien RE1 und RE5 zur Verfügung. Ab dem 29. April wird der RE6 zwischen Düsseldorf und Köln/Bonn Flughafen umgeleitet und hält nicht in Neuss Hbf, Dormagen Hbf und Köln Hbf.

Die Züge der Linie RE10 werden ab Krefeld-Oppum nach Duisburg Hbf umgeleitet und enden bzw. beginnen dort. Fahrgäste können ab Duisburg Hbf bzw. Düsseldorf Hbf die Züge des Nahverkehrs auf dem Streckenabschnitt Duisburg Hbf – Düsseldorf Hbf nutzen. Durch die Umleitungsverbindung entfällt der Halt des RE10 in Meerbusch-Osterath. Ein Ersatzverkehr nach Krefeld-Oppum wird eingerichtet. Darüber hinaus können Fahrgäste die Linie U76 zwischen Krefeld Hbf und Düsseldorf Hbf nutzen.

Auch S-Bahn-Linien sind von der Sperrung betroffen. So fallen die S8, S11 und die S28 zwischen Neuss und Düsseldorf komplett aus. Für die Fahrten zwischen den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Neuss wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung gestellt, die alle Haltestellen anfahren.

Zwischen Langenfeld und Wuppertal-Vohwinkel fällt die S68 aus, alternativ können Reisende die Züge der Linien S6 und S8 nutzen.

Auch im Zeitraum von Mittwoch (24. April) bis Mittwoch (8. Mai) gibt es zahlreiche Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Neuss und Düsseldorf.

So werden die beiden Regionalexpress-Linien RE4 und RE13 über die S-Bahn-Strecke geleitet und halten zusätzlich in Düsseldorf-Bilk, um ausfallende S-Bahn-Fahrten zu kompensieren.

Die Züge der Linie RE6 fallen bis einschließlich 28. April zwischen Düsseldorf und Köln/Bonn Flughafen in beiden Richtungen aus. Ab dem 29. April wird der RE6 zwischen Düsseldorf und Köln/Bonn Flughafen umgeleitet und hält nicht in Neuss Hbf, Dormagen Hbf und Köln Hbf.

Die Züge der Linie RE10 werden ab Krefeld-Oppum nach Duisburg Hbf umgeleitet und enden beziehungsweise beginnen dort. Fahrgäste können ab Duisburg Hbf bzw. Düsseldorf Hbf die Züge des Nahverkehrs auf dem Streckenabschnitt Duisburg Hbf – Düsseldorf Hbf nutzen. Durch die Umleitungsverbindung entfällt der Halt des RE10 in Meerbusch-Osterath. Ein Ersatzverkehr nach Krefeld-Oppum wird eingerichtet. Darüber hinaus können Fahrgäste die Linie U76 zwischen Krefeld Hbf und Düsseldorf Hbf nutzen.

Die Züge der Linie RB39 fallen zwischen Neuss Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Fahrgäste können die Züge der Linien RE4 und RE13 sowie S8 und S11 zwischen Neuss und Düsseldorf nutzen.

Auf der S-Bahn-Linie S8 kommt es zu Abweichungen und Haltausfällen. Von Düsseldorf nach Neuss verkehren die Züge der S8 planmäßig. In Gegenrichtung von Neuss nach Düsseldorf entfallen einmal pro Stunde die Halte in Neuss-Rheinparkcenter und Neuss-Am Kaiser. Ansonsten verkehrt die Linie S8 in beiden Richtungen im Regeltakt.

Die S11 verkehrt zweimal pro Stunde zwischen Neuss Hbf und D-Flughafen Terminal einmal stündlich nur zwischen Bergisch-Gladbach, Köln Hbf und Neuss Hbf.

Die S28 fällt zwischen Neuss Hbf – Düsseldorf Hbf komplett aus. Für die Fahrten zwischen den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Neuss stehen die Züge der Linien S8 und S11 zur Verfügung. Vom 26.April (4 Uhr) bis 29.April (2 Uhr) fallen die Züge der S28 zwischen Mettmann-Stadtwald und Düsseldorf-Gerresheim ebenfalls aus. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung gestellt, die alle Haltestellen anfahren.

Zur Entlastung in dieser zweiten Bauphase verkehren einzelne Fahrten der S-Bahn-Linie S68 zwischen Langenfeld und Düsseldorf Flughafen Terminal bzw. zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf Flughafen Terminal. Dies geschieht jeweils morgens und nachmittags in den Zeiten in der die S68 planmäßig fahren würde und die S11 zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf Flughafen Terminal ausfällt.

Der Abschnitt der S 68 zwischen Düsseldorf Hbf und Wuppertal-Vohwinkel fällt weiterhin komplett aus.

(csr)