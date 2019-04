Zweite Runde im Architektenwettbewerb Neuss : Das Eternit-Gelände in Neuss wird überplant

Neuss Der Bocholter Projektentwickler Ten Brinke, der in Neuss zum Beispiel schon den Supermarkt auf dem Norfer Lessingplatz gebaut hat, hat einen Großteil des Geländes der ehemaligen Eternit-Fabrik erworben.

Nahrung erhält sein Optimismus durch die Tatsache, dass die Politik in den städtebaulichen Ideen-Wettbewerb eingebunden ist, in dem am Mittwoch Stufe zwei gezündet wurde. Im Januar hatten sich 15 Architekturbüros in einem anonymen Verfahren daran gemacht, Ideen für das neue Quartier zu entwickeln. 13 gaben auch tatsächlich einen Vorschlag ab. Der besondere Reiz der Aufgabe bestehe für alle darin, so Wojatschek, dass etwa 30.000 Quadratmeter von der Gesamtfläche weiterhin dem Gewerbe zur Verfügung stehen sollen. Aus den eingereichten Vorschlägen wählte eine Jury am Mittwoch fünf aus, die nun bis zum 10. Juni ihre Idee im Detail weiterentwickeln wollen.