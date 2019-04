Aufwertung des Jahnstadions in Neuss : Bund fördert neues Tenniszentrum

Neuss Stadt liegt Förderzusage in Höhe von einer Million Euro für das Jahnstadion vor.

Mit der Modernisierung des Jahnstadions wird die größte und – wie Sascha Karbowiak von der SPD betont – letzte frei zugängliche Bezirkssportanlage in Neuss auch zu einem Tennis- und Hockeyzentrum entwickelt. Die daran beteiligten Vereine, der Tennis-Club Blau Weiß und der Hockey- und Tennis-Club Schwarz Weiß, haben eine Voraussetzung dafür geschaffen. Ihre bereits bestehende Kooperation soll vertieft werden, was wie Wilhelm Fuchs bei der Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes darlegte, „eine spätere Fusion mit einbezieht“. Nun können auch die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden. Und das mit Geld vom Bund.

Einen schriftlichen Förderbescheid über 1,066 Millionen Euro hält Bürgermeister Reiner Breuer noch nicht in Händen, doch wurde ihm am Mittwochabend aus Berlin vorab telefonisch mitgeteilt, dass der Antrag, den die Stadt im November an das Bundesinnenministerium gerichtet hat, bewilligt wurde. Durch die Zuwendung aus dem Fördertopf „Sanierung kommunaler Einrichtungen aus den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ reduziert sich der Kostenaufwand für die Stadt auf knapp 1,8 Millionen Euro. Im Jahnstadion, so hatte Breuer beim Stadtsportverband erklärt, soll 2019 der Schwerpunkt bei den Investitionen in die Sportinfrastruktur liegen. Jetzt, sagt er im Anschluss an das Telefonat, „kann es losgehen“.