Ehrenamtler aus Neuss : Kaumanns: „Laien sind der Schatz der Kirche“

Neuss Der Neusser Thomas Kaumanns, „Vize“ im Katholikenrat, diskutiert bei einem vom Bistum initiierten Workshop über die Rolle der Ehrenamtlichen in der Kirche mit.

Neuss Als Rebell, der zu revolutionärem Tun aufruft, ist Thomas Kaumanns (36) nicht bekannt. Der engagierte Katholik und Politiker gilt zwar als fleißig und meinungsstark, aber als Schwimmer gegen den Strom gilt er nicht. Umso mehr erregt ein Satz von ihm jetzt Aufsehen: „Jeder soll sich die Freiheit suchen und nicht warten, bis der Pastor es ihm erlaubt.“ Er sieht sich im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, wenn er dafür wirbt, dass sich die Laien stärker in die Kirche einbringen, um ihr Zukunft zu geben. Spätestens mit der dramatisch abnehmenden Zahl der Priester sei das lang erprobte Modell der „Versorgungskirche“ out. Seine Antwort auf Stichworte wie Glaubenskrise, Missbrauchsskandal oder Strukturwandel: „Die Laien sind der große Schatz der Kirche. Ihn gilt es zu heben.“

Der Neusser Kaumanns hat das Treffen als „lebendig, mitreißend und motivierend“ empfunden. Dabei sei deutlich geworden, dass nahezu alle Teilnehmer das gelebte Hierarchie-Verhältnis als größtes Hemmnis ansehen, die Chancen eines erforderlichen Wandels zu nutzen: „Die Strukturen sind gleich, obwohl sich die Personalsituation akut verändert hat.“ Anders ausgedrückt: Immer weniger Priester müssen als Seelsorger und Kirchenmanager ein unverändert großes Aufgabenpensum leisten. Dabei fehle die Bereitschaft und die Wertschätzung, die Laien in den Gemeinden stärker als bisher einzubeziehen: „Im Umgang zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen knirscht es im Gebälk.“ Im Klartext: Die Laien fühlen sich vom Klerus nicht eingebunden und mitgenommen. „Eine Einschätzung“, sagt Kaumanns, „die ich persönlich auch so erlebe“ und die er von vielen Teilnehmern des Workshops auch so hörte. Ein Vorbild für das Miteinander in den Gemeinden könnte das Zusammenwirken von Geistlichkeit und Laien in den Verbänden sein: „Da funktioniert es besser.“