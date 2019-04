Aktionstag im Gare du Neuss : Schüler entdecken die Welt der Logistik

Neuss Nachwuchs muss her! Dazu warben am „Tag der Logistik“ verschiedene Unternehmen mit Informationen und Aktionen im Gare du Neuss.

Bereits zum zwölften Mal fand am Donnerstag der „Tag der Logistik“ statt – diesmal unter dem Motto „Vom Klicken bis zum Klingeln“. Das Angebot war groß: Insgesamt 24 Aussteller hatten gut besuchte Stände in den Hallen des Gare du Neuss, und sie haben alle nicht nur Informationen, sondern auch praktische Übungen mit Branchenbezug dabei. Für die Schüler ging es im Rahmen einer Logistik-Rallye von Stand zu Stand. Mindestens sechs Stempel bei verschiedenen Unternehmen mussten gesammelt werden. In der anschließenden Verlosung um 16.15 Uhr konnte der Gewinner ein Tablet mit nach Hause nehmen.