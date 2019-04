Veranstaltung in Neuss : Rhein-Gin-Festival lockt ins Zeughaus

Neuss Gin ist nicht nur in Mode, sondern eine kleine Wissenschaft. 43 Aussteller stellen ihre Kreationen am ersten Mai-Wochenende vor.

Der „Wegesrand“-Gin hat seine Heimat in Jüchen. Philip Beuters und Moritz Gärtner haben ihn entwickelt. „Aus einer Schnapslaune heraus“, sagt Beuters und lacht. Ein Dreivierteljahr haben sie an der Rezeptur gefeilt, dann passte alles. Bei der Geschmacksnote setzen die Jüchener auf Kräuter, die man auch am Wegesrand finden könnte, daher der Name. Ihren „Wegesrand“-Gin haben die beiden 34-Jährigen bereits im Vorjahr beim Rhein-Gin-Festival im Zeughaus vorgestellt und gute Erfahrungen gemacht. „Danach hat die Anfrage noch einmal merklich angezogen“, sagt Gärtner. Die Kunden kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch zum Beispiel aus London.

Das Gin-Trio aus dem Rhein-Kreis wird vom „Bootsmann“ komplettiert. Vier Freunde haben ihn 2018 entwickelt. „Zwei von uns wohnen in Grevenbroich, einer in Krefeld und einer in Gelsenkirchen“, sagt Thomas Hink (48). Der Rhein-Kreis ist also in der Überzahl, auch wenn der „Bootsmann“ über eine Adresse in Gelsenkirchen bezogen werden kann. Und der Name? Hink erklärt: „Mein Hund heißt Bootsmann.“ Er wurde sozusagen zum Gin-Maskottchen.