I love Malle und Holi-Festival in Neuss : Am Wochenende gibt es zwei Festivals auf der Rennbahn

Am Wochenende gibt es zwei Festivals auf der Rennbahn

I love Malle und Holi-Festival in Neuss

Neuss Wer am Wochenende Lust auf Party unter freiem Himmel hat, und die Temperaturen scheinen laut Vorhersage dann wieder auf einem normalen Level zu sein (26 bis 28 Grad), hat dazu auf der Galopprennbahn gleich zwei Mal Gelegenheit.

Los geht es am Samstag, 27. Juli, um 12 Uhr mit dem „I love Malle“-Festival. Die Veranstalter versprechen „jede Menge Top Mallorca- und Schagerstars“. Und zu denen gehören Tobee, Ina Colada, Marry. Remmi Demmi Boys, Willi Wedel, Nancy Franck, Unnormal, Pepe Palme und DJ Max. Durch das neunstündige Spektakel führt Peter Wackel. Festival-Tickets kosten ab 19,99 Euro. Daneben werden aber auch „5-Freunde-Tickets“ angeboten, heißt, fünf Tickets bekommen, aber nur vier zahlen. Wer ein VIP-Ticket wünscht, muss dafür 79,99 Euro hinblättern und hat dann eine Bierflat (Tickets online unter www.mallefestival.de oder bei Platten Schmidt, Touristinfo).

Einen Tag später, am Sonntag, 28. Juli, beginnt um 13 Uhr das „Holi-Festival“. Dafür wird lediglich die Bühne umdekoriert, denn dann erobern DJs die Bühne, und das bis 22 Uhr. Angekündigt sind David Puentez, 2Elements, Averro, Fabian Farell, Crunkz, Alejandro Diego, Pajane und MC: L.A. Walker. Fans von Elektro- und Housemusik kommen also auf ihre Kosten. Doch es geht nicht ausschließlich um die Musik. Denn ab 15 Uhr wird es auch ziemlich farbenfroh auf dem Gelände, wenn zu jeder vollen Stunde Farbbeutel geworfen. Die können die Besucher übrigens nur auf dem Gelände kaufen, also nicht mitbringen. Um 21.50 Uhr gibt es den letzten Countdown zum Wurf, denn um 22 Uhr ist Schluss. Tickets kosten 19,99 Euro, mit fünf Farbbeuteln 27,99 Euro, mit zusätzlich noch einem T-Shirt 32,99 Euro (unter www.holifestival.com). Daneben gibt es auch das 5-Freunde- sowie ein VIP-Ticket. Mindestalter bei beiden Festivals ist 16 Jahre. Im vergangenen Jahr kamen allein zum Holi-Festival 4000 Besucher.