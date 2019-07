Bergsteiger aus Neuss : Eine Wanderung für den guten Zweck

Neuss Markus Hackenberg hat den höchsten Berg des Irans bestiegen, um auf ein Projekt der Christoffel Blindenmission aufmerksam zu machen.

Das Ziel von Markus Hackenberg ist klar. In der Nacht möchte er seine Fahne „OpenEyes4Uganda“ auf dem höchsten Berg des Iran hissen. Das ist der Plan des in Neuss lebenden Bergsteigers, der sein Hobby für ein privates Spendenprojekt nutzt, das der Christoffel-Blindenmission (CBM) zugutekommen soll. Diese gemeinnützige Entwicklungshilfeorganisation, deren Schwerpunkt in der medizinischen Versorgung von Augenerkrankungen in Entwicklungsländern liegt, plant den Ausbau der Mengo-Klinik in Kampala – der Hauptstadt Ugandas. Dort werden insbesondere Augenerkrankungen wie der Graue Star, der zur vollständigen Erblindung führen kann, erfolgreich behandelt.

Markus Hackenberg hat es geschafft: Er hat die Projektflagge auf den 5610 hohen Damavand getragen. Foto: Markus Hackenberg

Bereits bei früheren Expeditionen – beispielsweise in Tansania und Nepal – hat Hackenberg lokale Projekte unterstützt. „Zu meinem 50. Geburtstag entstand bei mir der Wunsch, bereits im Vorfeld einer weiteren Bergbesteigung, eine größere Spendenaktion durchzuführen.“ So entstand das Projekt „#OpenEyes4Uganda“, das die CBM unterstützt. „Denn die Klinik dort platzt aus allen Nähten“, so Hackenberg. Die Planungen für den Ausbau laufen bereits. Eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlands, um die Ausbildung von dringend benötigten Augenärzten sicherzustellen, sei bereits vereinbart worden.

Info Eine Augenoperation ist ab 30 Euro möglich CBM Namensgeber Ernst Jakob Christoffel reiste 1908 in den Orient, um blinden und anderen behinderten Menschen zu helfen. Grauer Star Unbehandelt kann er zur Erblindung führen. Wird er operativ behandelt, kann das Augenlicht gerettet werden. Spendenprojekt Unter dem Link www.cbm.de/openeyes4uganda kann gespendet werden.

Doch warum besteigt er den höchsten Berg des Iran, um ein Projekt in Uganda zu unterstützen? „Der Namensgeber der CBM, Ernst Jacob Christoffel, lebte längere Zeit im damaligen Persien und half insbesondere blinden Menschen. Für mich ein perfekter Bezug für ein Projekt mit der CBM“, so Hackenberg, der beruflich seit Jahren für eine Bank in Düsseldorf arbeitet.

Mit seiner Besteigung beginnt er in der Nacht und wandert in den Sonnenaufgang. Damit will er auf Parallelen zu jenen Menschen hinweisen, die am Grauen Star erkranken. Diese nehmen die Welt durch einen grauen Nebelschleier nur verschwommen wahr. Nach einer Operation können sie ihr Augenlicht allerdings zurückerhalten.

Um den Damavand, den 5610 Meter hohen Berg Irans, besteigen zu können, trainierte Hackenberg in den Schweizer Bergen und schlief in einem Zelt mit Höhengenerator im Keller. Dieser produziert „dünne Luft“, die seinen Körper optimal auf die Sauerstoffreduktion während des Bergaufstiegs vorbereitet.

Denn der Risiken seiner Extremtouren ist sich Hackenberg, der bereits als Jugendlicher Leistungssportler in der Leichtathletik und später Marathonläufer war, voll bewusst. „Derartige Touren können durchaus lebensbedrohlich sein“, sagt er. Als Rettungspuffer begleiten ihn daher zwei erfahrene Bergsteiger.