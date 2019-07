Sozialer Wohnungsbau in Neuss : So schön geht preiswertes Wohnen

Mit dem Neubau an der Wolberostraße hat der Architekt Markus Schmale den Typus des römischen Atriumhauses weiterentwickelt. Entstanden ist ein geschützter Innenhof, der sich in die Nachbarschaft an der Alemannenstraße fortsetzt. Foto: Schmale Architekten

Nordstadt Öffentlich geförderter Wohnungsbau kann von architektonisch hoher Qualität sein. Den Beweis traten Markus Schmale und der Bauverein an der Wolberostraße an. Ein Hausbesuch.

Der Bauverein als Bauherr an der Wolberostraße hat auch schon andere Erfahrungen gemacht. In Erfttal und Weckhoven ließ er Hochhäuser, die sich zu sozialen Brennpunkten zu entwickeln drohten, abreißen und ersetzte sie durch Gebäude, die Schmale „menschlichen Maßstäben angepasst“ nennt. Das setzt sich fort. Die Wolberostraße, sagt er, „ist nicht mehr Neue Heimat“.

Wie hoch der Anteil an öffentlich gefördertem und damit preisgebundenem Wohnraum bei Bauvorhaben sein kann, darf oder muss, ist inzwischen eine Streitfrage bei jedem größeren Neubauprojekt in der Stadt. Zuletzt wurde darüber debattiert, als Pläne zum Bau eines Quartiers mit 300 Wohnungen – einschließlich eines Hochhauses mit bis zu 20 Etagen – an der Anton-Kux-Straße im Hammfeld bekannt wurden. Man wolle keine Zustände wie etwa im Rheinpark-Center, schimpfte Ingrid Schäfer, als die SPD den Anteil der „Sozialwohnungen“ auf 50 Prozent anheben wollte. Arno Jansen (SPD) hielt jedoch dagegen, dass sozialer Wohnungsbau heute in der Regel sehr qualitätvoll sei.