Jubiläumsfeier : EUFH feiert „Zehn-Jähriges“ in Neuss

Gut gelaunt bei der Jubiläumsfeier (v.l.): Luca Bäumer, Standort-Leiter Sven Hardersen, Damian Cuda und Stefanie Chinnow. Foto: EUFH Neuss/Renate Kraft

Neuss Das Jazztrio „Vom Feinsten“ hatte 2009 die ersten 48 Studienstarter der Europäischen Fachhochschule (EUFH) in Neuss in das duale Studium begleitet. Zehn Jahre nach der Eröffnung des Hochschulstandorts an der Hammer Landstraße haben Studierende und Mitarbeiter der EUFH beim Gartenfest auf dem Campus das Jubiläum und die positive Entwicklung des Standorts gefeiert.

Natürlich wurde zum Jubiläum auch Bilanz gezogen. Rund 1000 Studierende haben inzwischen ein duales Studium in Neuss absolviert. Das Konzept der EUFH am Hauptstandort in Brühl konnte nahtlos übertragen werden. „Heute ist ein guter Tag, um uns zu fragen, was uns eigentlich ausmacht“, erklärte Standortleiter Sven Hardersen, der das Gartenfest mit einem vom Alumniclub spendierten Sektempfang eröffnete. „Es ist die ganz besondere persönliche Campus-Atmosphäre, bei der sich Studierende, Professoren und das ganze Hochschulteam auf Augenhöhe begegnen.“ Der Standort-Leiter betonte die Stärken des Ausbildungskonzepts sowie „die gute Stimmung zwischen Lernenden und Lehrenden“.

Sven Hardersen bedankte sich beim Studierendenparlament und dessen Vorsitzenden Luca Bäumer für die tolle Organisation nicht nur dieses, sondern des alljährlichen Gartenfests. Genauso bedankte er sich beim Hochschulteam und überreichte stellvertretend den beiden langjährigen Mitarbeitern Stefanie Chinnow und Damian Cuda einen Blumenstrauß.

Bevor an Grill und Bierstand im Campusgarten so richtig gefeiert wurde, gab es auf Wunsch der Studierenden einen Vortrag des Bestsellerautors Edgar K. Geffroy zum Thema „Ich will nach oben“. Der Autor, der gebürtig aus Duisburg stammt, empfahl seinen jungen Zuhörern, ihre Ziele klar und vor allem schriftlich zu formulieren. Das sei seiner Ansicht nach ein wichtiger Schritt für einen erfolgreichen Karriereweg. Im Anschluss an seinen Vortrag schenkte er jedem der Studierenden eins seiner Bücher.

Die Europäische Fachhochschule (EUFH) ist ein Unternehmen der Stuttgarter Klett-Gruppe. Die Unternehmensgruppe Klett ist ein führendes Bildungsunternehmen in Europa und ist international in 16 Ländern vertreten. Das Angebot umfasst klassische und moderne Bildungsmedien für den Schulalltag sowie die Unterrichtsvorbereitung, Fachliteratur und schöne Literatur. Darüber hinaus betreibt die Klett-Gruppe zahlreiche Bildungseinrichtungen von Kindertagesstätten über Schulen bis hin zu Fernschulen, Fernfach- und Präsenzhochschulen.

(NGZ)