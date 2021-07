Aus dem Polizeibericht : Diebe stehlen Audi im Wert von 60.000 Euro

Haan Der Mietwagen verschwand am Donnerstag, 29. Juli, in der Zeit zwischen 1.50 Uhr und 11.20 Uhr von seinem Parkplatz an der Talstraße. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wie genau der Bolide im Wert von 60.000 Euro vom Fahrbahnrand verschwinden konnte, ist noch nicht geklärt. Fest steht jedoch: Am Donnerstag, 29. Juli, wurde in der Zeit von 1.50 Uhr bis 11.20 Uhr an der Talstraße in Höhe des Hauses Nr. 13 ein verschlossen geparkter „Audi S8 Plus“ gestohlen. Die Polizei teilt mit, noch fehle jede Spur von dem schwarzen Mietwagen mit Kennzeichen RÜG-TM 13, in dem sich zur Tatzeit leider auch der Fahrzeugschein befand. Der vier Jahre alte und 605 PS starke Audi hatte zur Tatzeit eine Laufleistung von rund 50.000 Kilometern auf dem Tachometer. Ermittlungen im Umfeld des Tatortes hätten bisher noch keinen Erfolg gebracht, heißt es. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Fahrzeug, Fahrzeugschein und Kennzeichen sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum Standort und Verbleib des gesuchten Audi S8 Plus nimmt die Polizei in Haan unter Telefon 02129/9328-6480, jederzeit entgegen.