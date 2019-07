Wechsel nach sieben Jahren : Thomy-Werk Neuss: Kolodzinsky folgt auf Frank Weber

Frank Weber kam am 1. August 2012 als Werksleiter nach Neuss. foto: Thomy. Foto: Thomy

Neuss Wechsel an der Spitze des Thomy-Werkes an der Industriestraße: Nach sieben Jahren verlässt Frank Weber Neuss und wechselt in die Lebensmittelforschung nach Siegen. Seine Nachfolge als neuer Leiter tritt zum 1. August Thomas Kolodzinsky an, der bisher im Chocoladen-Werk Hamburg tätig ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese Personalie machte das Unternehmen jetzt in einem Schreiben an die NGZ-Redaktion öffentlich. Die Marke Thomy schmückt die Nestlé AG, einen internationalen Lebensmittel-Konzern aus der Schweiz. Seit rund 65 Jahren ist Thomy in Deutschland und von Beginn an war der Standort Neuss eine Säule des Geschäfts. Die Folge: 70 Prozent aller Produkte, die Thomy verkauft, stammen aus Neuss. Nach eigenen Angaben verlassen jährlich rund 2000 Lastkraftwagen mit über 39.000 Tonnen Qualitätsware das Neusser Werk. Darunter mehr als 35 Millionen Tuben und 10 Millionen Gläser Thomy-Senf. Eine rund 200-köpfige Belegschaft sorgt für Qualität und Quantität.

Seit dem 1. August 2012 stand Frank Weber (45), ein promovierter Chemiker, der mit seiner Familie in Kaarst lebt, an der Spitze des Thomy-Werkes im Hafen und trat stets dafür ein, dass Thomy als Neusser Unternehmen sich auch zum Standort bekannte und gute Nachbarschaft pflegte.

(lue-)