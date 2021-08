Mit rund 80 Mitarbeitern : Maler Jaensch verlegt Firmensitz nach Neuss

Neuss Die Hauptverwaltung des 80 Mitarbeiter zählenden Betriebs zieht an die Bataverstraße. Im Oktober soll der Umzug starten, Anfang 2022 soll er abgeschlossen sein.

Einmal nach Neuss umgezogen ist Norbert Krämer bereits. In Speck ist er privat zu Hause. Nun folgt der zweite Umzug, dieses Mal mit der Firma. Der Maler-Betrieb Jaensch, mit rund 80 Mitarbeitern – darunter fünf Auszubildende – nach eigenen Angaben eines der großen Unternehmen im Maler- und Lackierer-Handwerk in NRW, verlegt seine Hauptverwaltung und damit seinen Firmensitz nach Neuss. Die beiden Jaensch-Geschäftsführer Norbert Krämer und Stefan Küppers stellten den neuen Unternehmenssitz jetzt an der Bataverstraße 103 vor. Wo jetzt noch fleißig gebaut wird, soll im Oktober der Umzug starten. „Bis Anfang 2022 soll er abgeschlossen sein“, sagt Krämer.