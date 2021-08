Festakt in Neuss-Norf : Gymnasium hisst Regenbogenfahne

Norf Norfer Schüler zeigen Flagge gegen Intoleranz und Diskriminierung. Die Politik spricht von einem wichtigem Signal. Doch mit dem symbolischen Akt ist nur ein Anfang gemacht, wie die Einrichtung einer Schüler-Projektgruppe unterstreicht.

„Einheit in Vielfalt“ – dieses Schulmotto prägt den Alltag am Gymnasium Norf. Das drückt die Schule an der Eichenallee auch nach außen aus, denn an ihr weht seit kurzem die Regenbogenfahne, Symbol für Diversität, Offenheit und Gleichberechtigung.