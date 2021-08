Konzert : Zwölf Tenöre kommen Anfang 2022 nach Kleve

„The 12 Tenors“ gastieren am 11. Januar in der Klever Stadthalle. Der Vorverkauf ist gestartet.

KLEVE Ob Klassische Arien, Pop-Hymnen oder Rock-Klassiker: In ihrer neuen Show bieten die zwölf Interpreten einige der größten Hits aller Zeiten dar.

(RP) Anfang des nächsten Jahres kommen „The 12 Tenors“ wieder nach Kleve. Am Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, präsentieren sie in der Stadthalle ihr neues Programm. Die Sänger holen damit ihr verschobenes Konzert vom Januar 2021 nach. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten sind erhältlich.

In den vergangenen Jahren waren die Tenöre in ganz Europa unterwegs, aber auch etwa in China oder Japan. Ob Klassische Arien, Pop-Hymnen oder Rock-Klassiker: In ihrer neuen Show bieten die zwölf Interpreten einige der größten Hits aller Zeiten dar. Mit klassischem und modernem Klang wollen sie dabei den Geschmack von Generationen verbinden.