Hockey : HTC SW Neuss glänzt als Gastgeber

Neuss Dieter-Alfred „Butz“ Paul führte an der Jahnstraße Deutschlands beste Hockeyspieler der Altersklasse Ü70/75 zusammen. Ziel ist die WM 2022 in Tokio.

(sit) Ziemlich genau zehn Jahre nach der Senioren-Europameisterschaft auf der Hockey-Anlage des HTC SW Neuss an der Jahnstraße mit rund 600 Teilnehmern führe Dieter-Alfred „Butz“ Paul am Wochenende „seine“ damalige Ü60er, mittlerweile in die Altersklasse Ü70/75 aufgerückt, mit 36 Aktiven zu einer Trainingsmaßnahme zusammen. Nach der coronabedingten Zwangspause Startschuss der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Oktober 2022 in Tokio in den Altersklassen Ü60, Ü65, Ü70, Ü75 und Ü80 (!) auf den olympischen Spielfeldern. Mit dabei die Schwarz-Weißen Mike Müllges und Eggi Wilms.