Politik im Rhein-Kreis Neuss : Fraktionsvorsitzender der Grünen legt sein Amt nieder

Rhein-Kreis Neuss Simon Rock wird zum 31. August sein Amt als Fraktionsvorsitzender niederlegen. Auch die Nachfolge-Lösung der Kreis-Grünen wurde am Montag bereits vorgestellt.

(NGZ) Überraschung an der Spitze der Grünen im Rhein-Kreis Neuss: Simon Rock wird zum 31. August sein Amt als Fraktionsvorsitzender niederlegen. Der 33-Jährige möchte – so geht es aus einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Fraktion hervor – zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Seit Februar dieses Jahres ist er nämlich Vater eines Jungen. Darüber hinaus wolle er sich „mit ganzer Kraft“ auf seine Kandidatur zur Landtagswahl im kommenden Jahr fokussieren.