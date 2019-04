Schützenverein Weckhoven : Beim Schützenfest sind fast 500 Aktive dabei

Weckhoven Wenn am kommenden Samstag Oberst Johannes Steinhauer an seinem Ehrenabend das Regiment übernimmt, werden vom 25. bis 28. Mai fast 500 Aktive zum Schützenfest aufmarschieren. Und es gibt bereits einen Königsanwärter: Jonas Sickel (28) und Ehefrau Sonja wollen als neues Königspaar den Verein repräsentieren.

Wobei Präsident Moll besonders stolz darauf ist, dass zum Kindervergnügen am Montag mit Kindergarten und Schulen etwa 100 Mädchen und Jungs erwartet werden. Zum Stadtteilfest am 29. Juni sieht sich der Schützenverein selbst gefordert: „Es ist ein Nachmittag für und mit den Bürgern. Das Gemeinsame soll an erster Stelle stehen. Wir machen mit. Und wenn etwas in der Kasse bleibt, soll das ein Beitrag zu einem neuen Ständebaum sein, an dem sich der Schützenverein auch finanziell beteiligen will“, so Präsident Moll.