Neuss: Stadt gibt Hitze-Tipps für Oberstehrenabend

Neuss Wegen der starken Hitze ist im Rosengarten das Grillen und Rauchen untersagt.

Im Rahmen des Oberstehrenabends am kommenden Samstag, 4. August, weisen Stadt und Feuerwehr auf den sensiblen Umgang mit Zigaretten und offenem Feuer jeglicher Art hin. Aufgrund der weiter anhaltenden Hitzewelle besteht auch in Neuss momentan die Gefahr von Bränden.

Wenige Funken reichen ebenso wie eine kleine Glut aus, um trockenes Gras oder Sträucher zu entzünden. Daher sollte gerade im Rahmen der oftmals im Freien stattfindenden Feierlichkeiten folgendes unbedingt beachtet werden, um die Neusser Grünanlagen zu schützen: Zigaretten sollten zunächst ausgedrückt und anschließend in den im Stadtgebiet verteilten Mülleimern entsorgt werden. Auf das Grillen in Parks und Grünanlagen sollte bei diesen Witterungsverhältnissen grundsätzlich verzichtet werden. Im Rosengarten ist das Rauchen im Rahmen des Oberstehrenabend sogar komplett untersagt, wie Oberst Walter Pesch nach Rücksprache mit Ordnungsdezernent Holger Lachmann mitteilte.

In privaten Gärten oder auf offiziellen Grillplätzen ist das Bereitstellen von mehreren Eimern Wassern empfohlen, damit beispielsweise aus dem Grill gefallene Glut schnellstmöglich abgelöscht werden kann. Die Grillplätze im Rennbahnpark und am Südpark sind derzeit aufgrund der Brandgefahr bereits gesperrt. Die Feuerwehr der Stadt Neuss ruft außerdem alle Schützen zur richtigen Entsorgung der beim Umzug genutzten Pechfackeln auf. Diese sollten entweder den zuständigen Mitarbeitern der Feuerwehr übergeben, oder am Straßenrand an den Bürgersteigen abgelegt werden, wo sie von Feuerwehrleuten eingesammelt oder abgelöscht werden.