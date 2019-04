Angriff in Reuschenberg : 14-Jähriger wird von vier Jugendlichen attackiert und bestohlen

Reuschenberg Vier Unbekannte sollen einem 14-Jährigen am Freitag Abend Geld und Ohrhörer geraubt haben.

Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Jugendliche gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle Bergheimer Straße/Am Südpark aufgehalten. Dort sei eine Gruppe von vier jungen Männern an ihn herangetreten. Nach Angaben des 14-Jährigen packten sie ihn an seiner Jacke und schüchterten ihn durch massive verbale Drohungen ein. Gleichzeitig fingerte einer aus der Gruppe sein Portmonee aus der Hosentasche und riss ihm die Ohrhörer vom Kopf. Dann flüchteten die Täter. Der Jugendliche erstattete am Samstagmittag mit einem Elternteil Anzeige bei der Polizei. Die Tatverdächtigen schätzt er auf 15 bis 18 Jahre. Hinweise unter 02131 3000.