Kinderprinzenpaar in Neuss : Phil und Lea werden das nächste Kinderprinzenpaar

Kinderprinzenpaar in Neuss

Neuss Die „Blauen Funken“ stehen vor einer Jubiläumssession. Sechs mal elf Jahre wird die größte Karnevalsgesellschaft der Stadt, die seit 46. Jahren über ihre Jugendorganisation, die „Blauen Fünkchen“, auch ein Kinderprinzenpaar stellt.

Prinzessin Lea I. kommt aus einer Funken-Familie, denn ihre Mutter war seit dem Jahr 2000 Tanzmariechen in der Novesia-Garde der Blauen Funken. Tochter Lea ist seit dem fünften Lebensjahr in der Tanzgarde dabei und sehr glücklich, wie der Verein in einer Mitteilung betont, ihren Wunsch, Kinderprinzessin sein zu dürfen, verwirklichen zu können.