Sportförderung in Neuss : 1600 Schüler müssen zum Fitness-Check

Neuss „Neuss macht mobil“ startet mit dem ersten Test aller Zweitklässler. Sportcracks werden zur „Talentiade“ eingeladen.

Von Christoph Kleinau

Mit dem Ende der Osterferien begann am Montag der letzte Akt für eine Reihenuntersuchung, die es so in Neuss noch nicht gegeben hat. 1600 Zweitklässler aller 26 Grundschulen sollen sich bis Ende Mai einem Motorik-Check unterzogen haben und in acht Übungen zeigen, was sie drauf haben.

Das Projekt ist der Versuch, Sportmuffel ebenso zu identifizieren wie die Sportskanonen – und jedem anschließend ein passendes Angebot machen zu können. Der Test, der wissenschaftlichen Anforderungen genügt, soll künftig jedes Jahr mit Kindern dieser Altersgruppe wiederholt werden. Ab 2022, wenn der erste geprüfte Jahrgang die fünfte Klasse erreicht hat, stellen sich diese Kinder dann zum Vergleich einem „Re-Check“, der ihre Leistungsentwicklung vergleichbar macht.

Info Stadtsportverband hat 15 Tester werben können Der Verantwortliche „Neuss macht mobil“ wird beim Stadtsportverband federführend von Nils Putzer betreut, einem angehenden Sportwissenschaftler. Die Tester Für die Prüfungen in den Schulen kann er auf 15 ehrenamtliche Tester zurückgreifen.

„Neuss macht mobil“ heißt das Projekt, das nach Überzeugung von Wilhelm Fuchs, der in seiner Zeit als Vorsitzender des Stadtverbandes Mitinitiator war, auch „Basisarbeit für die Vereine leistet“. Denn dem Test könnte und sollte ein Einstieg in einen der derzeit 114 Sportvereine in Neuss folgen.

Eine erste Empfehlung bekommen die Kinder mit ihrem individuellen Testergebnis, anschaulicher aber vermittelt vermutlich der City-Familiensporttag, was die Vereine zu bieten haben. Zwölf Vereine nutzten bei der Premiere im vergangenen Jahr diese Bühne, um sich darstellen. Genug, um den Stadtsportverband und Mitveranstalter „Neuss Marketing“ von einer sehr guten Resonanz sprechen zu lassen. Am Samstag, 6. Juli, wird es deshalb eine Neuauflage geben.

Das Konzept von „Neuss macht mobil“ war im vergangenen Herbst modellhaft mit 220 Kindern an vier Grundschulen ausprobiert worden. Das Ergebnis war recht ernüchternd: Fast die Hälfte der Kinder hatte Defizite bei Ausdauer, Schnellligkeit oder Koordination, mehr als ein Drittel konnte nicht schwimmen, und jedes vierte Kind war zu dick. Man müsse also sehen, kommentierte Mario Meyen (CDU) den ersten Zwischenstand, „dass man die Kinder erst einmal sportfähig macht.“ Deshalb wollen es die Stadt und der Stadtsportverband jetzt genau wissen. Dem Testlauf, dessen Ergebnisse als nicht repräsentativ gelten, folgt jetzt die erste flächenhafte Untersuchung. An der sind alle 26 Grundschulen beteiligt.