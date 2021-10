Mappenprojekt „Wir“ in Neuss : Den Computer entdeckt

Neuss Der in Israel geborene Künstler Amit Goffer arbeitet oft mit dem Computer, um den Beziehungen des Menschen untereinander und zu ihrer Umwelt nachzuspüren.

Für Amit Goffer war es kein Thema, beim Mappenprojekt „Wir“ des Kulturamts mitzumachen. „Eine großartige Idee“, sagt der in Israel geborene Künstler, der seit 2010 in Düsseldorf und in Neuss arbeitet, in der Quirinusstadt seinen Arbeitsplatz im Atelierhaus an der Hansastraße hat. Der Künstler, der der Liebe wegen nach Deutschland kam, wie er mal sagte, perfekt Englisch spricht (und auch ein bisschen Deutsch), erklärt, warum er die Idee des Kulturamts auch so besonders fand: „Dieses Mal macht das Kulturamt das Gegenteil von dem, was es sonst macht!“ Es unterstütze die Künstler mit dem Mappenprojekt, nicht jene, die es kaufen werden.