Hauptversammlung tagt in Neuss : Bauverein drängt Kleinaktionäre aus dem Unternehmen

Das Haus am Pegel – bald Sitz einer GmbH Bauverein. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Der Prozesse zur Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine von der Stadt dominierte GmbH ist mit der Verdrängung der Kleinaktionäre aus dem Unternehmen weiter vorangeschritten.

Von Christoph Kleinau

Die Hauptversammlung der Neusser Bauvereins AG hat am Donnerstag in geheimer Sitzung mit Mehrheit beschlossen, die Kleinaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen und zu entschädigen. Damit ist der Prozess zur Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine von der Stadt dominierte GmbH einen kleinen Schritt weiter gekommen. Nach Ablauf einer vierwöchigen Einspruchsfrist soll im November die Umfirmierung vollzogen und im Dezember eine entsprechende Eintragung im Handelsregister vorgenommen werden.

Das „Squeeze out“ genannte Verfahren kostet die Stadt etwas mehr als 600.000 Euro, da sich die Entschädigung der privaten Anteilseigner am gutachterlich ermittelten Unternehmenswert fest macht. Der liegt bei rund 450 Millionen Euro. 98,84 Prozent davon hält die Stadt bereits über das Konradbad als „Betrieb gewerblicher Art“, die übrigen 0,14 Prozent entsprechen in etwa 10.000 Aktien. Gegenstimmen zum „Squeeze out“ wurden nur für 15 dieser Anteile laut, Fragen wurden in der per Video-Konferenz abgehaltenen Versammlung nicht gestellt. Aber es waren auch nicht alle Kleinaktionäre persönlich dabei, mancher ließ seine Interessen von Dritten vertreten. Die Entschädigung sei für ihn persönlich zwar finanziell erfreulich, sagt einer zur Begründung, der Beschluss zur Umwandlung aber aus seiner Sicht politisch und strategisch nicht sinnvoll.