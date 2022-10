Polizei und Feuerwehr ratlos : Rätselraten um lauten Knall in Neuss

Neuss Was hat es mit dem lauten Knall auf sich, den einige Neusser Bürger am Dienstag wahrgenommen haben? Auch bei Polizei und Feuerwehr herrscht Rätselraten.

Ein explosionsartiger Knall hat am Dienstagabend Bürger, unter anderem im Neusser Süden, aufgeschreckt. In einer Facebook-Gruppe meldeten sich mehrere Ohrenzeugen zu Wort und rätselten, was es mit dem Geräusch auf sich hatte. Einige berichteten sogar von ähnlichen Lärmbelästigungen an Abenden zuvor.