Handball-Regionalliga : Neusser HV mitten im Abstiegskampf angelangt

Neuss Die Quirinusstädter verloren in Aachen letztlich deutlich, obwohl sie in der ersten Spielhälfte auf Augenhöhe agiert hatten. Die Chancenverwertung war nicht ausreichend.

Vor dem Auswärtsspiel in der Handball-Regionalliga bei BTB Aachen hatte Josip Jurisic als Trainer des Neusser HV klargemacht, dass seine Mannschaft im Falle einer Niederlage zunächst mal mitten im Abstiegskampf feststeckt. So ist es am späten Sonntagabend dann auch gekommen. Die jungen Quirinusstädter unterlagen deutlich mit 21:28 (12:14) und stehen nun mit nur einem Sieg und vier Niederlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Schlechter ist aktuell mit nur einem Punkt der MTV Dinslaken , den die Neusser nächsten Samstag (20 Uhr) zum Kellerduell in der Hammfeldhalle empfangen.

Wobei die Neusser trotz ihrer großen Personalprobleme in Aachen wieder alles in die Waagschale warfen. In Abwesenheit beider Torhüter der ersten Mannschaft halfen erneut die beiden A-Jugendlichen Fabian Nusch und Jaro Zievelonghi zwischen den Pfosten aus. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit gelang es insbesondere in der ersten Spielhälfte, eine Partie auf Augenhöhe abzuliefern. Die Neusser ließen sich nicht abschütteln. Auch als Tim Dicks bei 9:12 einen Siebenmeter verwarf (27.) behielt der NHV die Ruhe, kam anschließend durch Dicks und Niko Merten auf 11:12 heran. Ärgerlich nur, dass den Gastgebern quasi mit dem Halbzeitpfiff noch das 14:12 gelang. In die zweite Hälfte kamen die Neusser dann nicht gut, auch weil sie zu viele Chancen ausließen, erspielte sich Aachen schnell einen Vier-Tore-Vorsprung (17:13, 36.). Die Gäste kamen zwar noch dreimal auf zwei Tore heran, doch die Wende wollte nicht mehr gelingen. Spätestens als Aachen zum 25:20 (54.) getroffen hatte, war eine Vorentscheidung gefallen. Das letzte Tor für Neuss erzielte Daniel Zwarg per Siebenmeter zum 21:27 (59.).