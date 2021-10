Eröffnung in Neuss : Eine neue Metzgerei öffnet an der Neuenberger Straße

Metzgermeister Cornel Schneider freut sich über seinen neuen Standort in Rosellerheide. Foto: Iris Wilcke

Rosellerheide Es gibt wieder eine Metzgerei in Rosellerheide: Mit „Die Fleischer“ ist Metzgermeister Cornel Schneider mit Verkauf und Produktion zum 1. September in die Räumlichkeiten der ehemaligen Metzgerei Wankum-Parmentier gezogen. Nach der Filiale in Reuschenberg ist sein zweiter Standort nun an der Neuenberger Straße.

„Wir freuen uns, dass wir auch im Neusser Süden das gesamte Sortiment inklusive täglich wechselndem Mittagstisch anbieten können“, sagt Schneider, der mit seinem Team gerne Vorbestellungen annehme. Damit diese auch digital aufgegeben werden können, arbeitet er derzeit an einem Online-Shop. Mit einer Abholung der Waren nach Ladenschluss möchte er seinen Kunden größtmögliche Flexibilität bieten, sodass diese nicht an die Öffnungszeiten gebunden sind.