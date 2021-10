Versammlung in Neuss : Kinder richten ihre Wünsche an den Bürgermeister

Neuss Von Fußballtor bis Ampelanlage: Die Themen bei der Kinderversammlung in Grimlinghausen waren breit gefächert. Reiner Breuer sollte einige Anregungen mitnehmen.

Die Fragen der Kinder drehten sich um ihre ganz konkreten Alltag: durch Hundekot und herumliegenden Müll verschmutzte Spielplätze und fehlende Mülleimer in Grimlinghausen. Breuer appellierte an die Kinder, zur Müllvermeidung selbst mit guten Beispiel voran zu gehen und Hundehalter auch einfach anzusprechen. Simon beklagte ein defektes Fußballtor und diverse Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Johanna-Etienne-Straße. Zudem würden Jugendliche Kinder vertreiben. Breuer versprach, den Platz sicherer zu machen und eventuell Lampen zur Beleuchtung der Umgebung anzubringen. Emil als Schulsprecher der Pestalozzischule beschwerte sich über das außer Betrieb gesetzte Klettergerüst und wünschte sich fest verankerte Fußballtore. Breuer schlug Stangen als Begrenzung für Tore vor, was von den Kindern gerne angenommen und im Protokoll als beschlossen vermerkt wurde. Für die sichere Überquerung der viel befahrenen Bonner Straße schlugen die Kinder weitere Ampelanlagen vor. Breuer erläuterte anhand einer Karte, die bereits vorhandenen Fußgängerampeln zu nutzen. Und Joel hätte gerne einen Skaterpark für Grimlinghausen – Reiner Breuer gab zu, dass aktuell kein Geld dafür zur Verfügung stehe, er aber die Idee gerne mitnehme.