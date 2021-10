Auszeichnung in Neuss : Klimaziel 2045 - Eine Herausforderung

Neuss 13 Kommunen wurden in Neuss für ihre Klimaschutzaktivitäten geehrt. Doch es muss noch mehr folgen, verdeutlicht eine Professorin der Uni Köln.

Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland die Treibhausgasneutralität erreicht haben – so lautet die Vorgabe. „Ein anspruchsvolles Ziel“, so Leonard Meyer von der Bundesgeschäftsstelle European Energy Award (EEA), einem internationalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument für kommunalen Klimaschutz. „Doch was heißt das für die Kommunen?“, hinterfragte Meyer bei der diesjährigen Auszeichnungs-Veranstaltung auf der Raketenstation. Im Zuge der Preisverleihung, bei der 13 Kommunen für ihre Klimaschutzaktivitäten geehrt wurden, waren dementsprechend auch die Klimafolgen und die verschärften Anforderungen ein Thema. Stephanie Fiedler, Professorin für Energiemeteorologie an der Universität zu Köln, brachte den Anwesenden dies im Vortrag „Der menschenverursachte Klimawandel und die Bedeutung für unser Wetter“ näher.