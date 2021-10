Ausstellung für Unicef in Düsseldorf : Künstler gestalten Hocker für Kinderrechte und Unicef

Düsseldorf Schlichte Holzschemel hat Unicef-Botschafter Heribert Klein von internationalen Künstlern gestalten lassen. Bevor sie für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen versteigert werden, sind sie um Andreas Quartier zu sehen.

„Ich hatte zehn Künstler kontaktiert. Daraufhin sprachen mich immer mehr an und wollten mitmachen.“ Unterstützung kam selbst aus USA, Japan oder Israel und stellte den umtriebigen Klein vor ungeahnte Herausforderungen. Doch auch Einfuhrbestimmungen konnten ihn nicht von seinem Vorhaben abbringen, alle 18 Schemel im Andreas Quartier für zwei Wochen auszustellen. Danach werden sie noch in Neuss und in Köln zu sehen sein, bevor sie versteigert werden. Das Mindestgebot liegt bei 1.000 Euro. Ein echtes Schwergewicht ist das Werk von Karl-Heinz Schmäke, der den Schemel mit Bronze überzog. Rund 51 Kilo bringt er nun auf die Waage und geht als einziges Stück als Ehrengabe zum 75. Geburtstag an Unicef-Deutschland.