Kindeswohl in Düsseldorf : Düsseldorf schafft 24-Stunden-Hotline für Kinder in Not

Düsseldorf schafft 24-Stunden-Hotline für Kinder in Not

Kindeswohl in Düsseldorf

Übergriffe auf Kinder können in Düsseldorf künftig rund um die Uhr von zwei Experten beurteilt werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf Fachkräfte für den Kinderschutz werden ab dem kommenden Frühjahr rund um die Uhr erreichbar sein. Warum die Landeshauptstadt dafür zusätzliches Personal und Geld bereitstellt.

Düsseldorf will auf Initiative von Oberbürgermeister Stephan Keller beim Kinderschutz neue Maßstäbe setzen und die Erreichbarkeit des Jugendamtes deutlich ausbauen. Vom kommenden Frühjahr an sollen Mitarbeiter der Bezirkssozialdienste (BSD) 24 Stunden lang – auch an den Wochenenden – erreichbar sein, wenn Angehörige, Nachbarn oder die Polizei Auffälligkeiten beim Umgang mit Kindern melden. „Wir werden dafür Schichtdienste einrichten und auch zusätzliches Personal einstellen“, sagt Jugenddezernent Burkhard Hintzsche. „Wir wollen, dass künftig zu jeder Tages- und Nachtzeit zwei geschulte Fachleute ihr Urteil darüber abgeben, ob ein Kind tatsächlich aus der Familie genommen werden muss oder nicht“, sagt der Stadtdirektor.