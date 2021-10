Platz in Düsseldorf : Bunker unter dem Graf-Adolf-Platz wird verfüllt

Platz in Düsseldorf

Düsseldorf Auf der Grünfläche des Platzes am Ende der Düsseldorfer Kö sind derzeit Veranstaltungen verboten, weil eine alte Anlage darunter dies nicht zulässt.

Die Bunkeranlage, die unter der Grünanlage liegt, wird nicht mehr genutzt, die Zugänge sind abgedeckt beziehungsweise verschüttet. Die Stadt hatte in diesem Jahr ein Gutachten zur Überprüfung der Standsicherheit in Auftrag gegeben, das im Ergebnis eine eingeschränkte Nutzbarkeit des Platzes feststellte. Die Verfüllung des Bunkers soll nach Auskunft des Sprechers noch in diesem Jahr erfolgen, damit Menschen die gesamte Grünfläche wieder sorgenfrei betreten können. Zum Beispiel bei Demonstrationen im Stadtgebiet wird die Wiese gerne von Teilnehmenden benutzt, sodass es zu Ansammlungen kommt.