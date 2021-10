Neusser Mappenprojekt „Wir“ : Karin Geiger fotografiert das Zeughaus als Raumerlebnis

Serie Neuss Karin Geiger hat das Zeughaus in Zeiten von Corona für das Mappenprojekt des Kulturamts fotografiert. Ausschlaggebend war dabei ein „Raumerlebnis“ vor einem Jahr.

Wie immer hatte sie auch dort eine kleine Kamera dabei, machte Fotos, unter anderem auch vom Raum, der ausschließlich mit Einzelstühlen wegen der Corona-Pandemie besetzt war. „Es war ein wenig merkwürdig, diesen Raum zu sehen, der sonst mit Stühlen in Reihen besetzt war“, sagt sie und ergänzt: „Es war das erste Mal, dass dieser Raum, der einst eine Kirche war, mir dieses Erlebnis bescherte.“ Und so war für die 1966 in Dortmund geborene Geiger, die seit vielen Jahren ein Atelier im Hafengebiet hat, schnell klar, dass sie an dieses Raumerlebnis dachte, als sie vom Kulturamt gefragt wurde.