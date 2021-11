Mappenprojekt „Wir“ : Heribert Münch verzichtet gern auf Titel

Neuss Der Maler hat für das Mappenprojekt „Wir“ kein Gemälde, sondern eine Zeichnung beigesteuert. Damit trägt er auch dem kleineren Format Rechnung.

Gleichwohl war Münch sofort dabei, auch wenn er genau wusste, dass er, der ansonsten sehr großformatig malt, seine Arbeiten gern auch zu Diptychons oder Triptychons zusammenfügt, für das verlangte Format des Mappenprojekt „nur“ eine Papierarbeit, eine Zeichnung, beisteuern konnte. „Es gibt für mich zwischen einem Gemälde und einer Papierarbeit aber keinen Unterschied in der Bedeutung“, sagt er entschieden und ergänzt auch: „Es ist immer gut, wenn man eingeladen wird, sich an etwas zu beteiligen.“ Und in diesem Fall sei es zudem hilfreich gewesen, dafür noch einen „kleinen Obolus“ zu bekommen.

Münch, der auch Dozent an der Alten Post ist, arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Seit mehr als 40 Jahren gehört er zur Neusser Künstlerschaft, hat sein Atelier immer noch an der Uhlandstraße, die heute auch gern als „Keimzelle“ der Atelierlandschaft in Neuss bezeichnet wird. 1955 wurde Münch in Straelen geboren, hat unter anderem an der Kunstakademie studiert. Münch liebt den Zufall, folgt in seiner Malerei der eigenen Intuition. „Ich habe kein Bild im Kopf“, sagt er und lacht, „sondern male meistens nach einer spontanen Eingebung.“ Das sind mal „erinnerte Landschaften“ in Eitempera, oder auch jüngst wie für ein Projekt des Landes NRW „persönliche Dinge in Mixmedia-Technik“.