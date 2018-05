Neusser Wohnungsmarkt: Linke wirft Stadt Versagen bei sozialem Wohnungsbau vor

Neuss Jede dritte Wohnung, die in Neuss gebaut wird, soll eine Sozialwohnung sein. Dieser Selbstverpflichtung haben sich Rat und Verwaltung bei größeren Bauprojekten unterworfen. Reicht nicht, sagt die Linkspartei.

Die Partei Die Linke ist mit drei - von 68 - Sitzen im Stadtrat vertreten. Das Trio bildet gemeinsam mit den Sachkundigen Bürgern die Fraktion. Die zog sich in Klausur zurück. Das Thema: Der Neusser Wohnungsmarkt. Das Fazit: "Das Wohnen in Neuss ist immer noch viel zu teuer, es mangelt an Sozialwohnungen und Wohnungen mit niedrigen Mietkosten." Besserung sei auch in naher Zukunft nicht in Sicht: "Das Konzept ,Bezahlbarer Wohnraum 2030' bleibt wirkungslos." Der Linken-Vorwurf: "Die Stadt versagt beim Sozialen Wohnungsbau!"