Neuss: Sportverein verärgert über die Stadt

Neuss SVG Weissenberg kritisiert bei Ehrung die Infrastruktur ihrer Sportanlage.

Unter der Ägide von Holtappels und Schlaak - der insgesamt schon 45 Jahre als Schatzmeister amtiert - habe sich der Verein besonders in der Jugendarbeit bestens aufgestellt. Mit der Übernahme des Hubert-Schäfer-Sportparks in die Eigenverantwortung des Vereins, so Albrecht-Müller, hätten sie zudem mutig neue Wege beschritten, die nur mit viel persönlichem Einsatz zu bewältigen seien. So geehrt war weder beim Vorsitzenden noch beim Schatzmeister Amtsmüdigkeit zu spüren. Einstimmig wurden sie von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt.