Karneval in Neuss : Vorfreude auf das Hoppeditzerwachen

Neuss Mit dem Hoppeditzerwachen startet der Karnevalsausschuss am 11. November pünktlich um 11.11 Uhr in die Session. Zudem lockt noch im November eine neue Veranstaltung.

Das lange Warten hat am Freitag ein Ende. „Nach den zahlreichen Verzichten und Entbehrungen in den letzten zwei Jahren wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Normalität”, macht Andreas Picker, Präsident des Karnevalsausschusses (KA) Neuss, deutlich und blickt optimistisch in die Session 2022/2023, die am 11. November pünktlich um 11.11 Uhr beginnen soll. Auch in diesem Jahr wird der Hoppeditz durch Bruder Barnabas (Hellmut Gummersbach) und die jecke Narrenschar auf dem Münsterplatz direkt vor dem Vogthaus geweckt und auch das aktuelle Mottolied wird durch den Nüsser Jung (Markus Lenz) vorgetragen.

KA-Präsident Andreas Picker blickt optimistisch in die Session. Foto: KA Stadt Neuss

Aber so ganz „normal” wird diese Session nicht beginnen: Nach dem plötzlichen Tod von Dieter Braukmann wird nun ein neuer Hoppeditz die neue Session begrüßen. „Mit Dieter Plake haben wir einen Hoppeditz gefunden, der den Karneval in Neuss schon seit vielen Jahren kennt”, so Picker.

Weitere Neuerung: „Es gibt zum ersten Mal ein komplett proklamiertes Prinzenpaar”, sagt Sabine Roeb, Vize-Präsidentin des KA. Das bedeutet, dass zum ersten Mal ein Prinzenpaar im vollen Ornat dabei sein wird. Prinz Mark I. und Novesia Nicole I. Könnecke hatten im Sommer zugesagt, ein weiteres Jahr die Rollen des Prinzenpaares zu übernehmen. „Nach unserer Proklamation 2021 mussten wir auf so viele Veranstaltungen und Kontakte mit den Nüsser Jecken verzichten, dass es für uns selbstverständlich war, noch eine weitere Session dran zu hängen”, sagt Prinz Mark.

Da die Eheleute Könnecke nun schon proklamiert sind, wird daher in diesem Jahr keine Proklamation stattfinden. „Daher gibt es eine neue Veranstaltung in diesem Jahr, auf die wir uns ganz besonders freuen”, sagt Picker. „Helau! – Die Gala-Party – Nüsser fiere endlich wieder” wird am 18. November im Zeughaus stattfinden. Sabine Roeb wird diese Veranstaltung moderieren.

