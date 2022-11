Vorstoß in Neuss : Kooperation will „Balkonkraftwerke“ prüfen lassen

Neuss Aus Sicht der Kooperation „Rot-Grün Plus“ sind sogenannte Balkonkraftwerke eine gute Alternative zu Fotovoltaik-Anlagen, gerade für Mieter mit geringerem Einkommen. Die Stadt soll nun ein Förderprogramm für diese Balkonkraftwerke prüfen lassen.

Die Kooperation „Rot-Grün Plus“ bezeichnet dies zwar als „grundsätzlich erfreulich“, sieht dabei jedoch gerade diejenigen außen vor, die von steigenden Stromkosten am stärksten betroffen sind: Mieter mit kleinerem Einkommen. „Daher begrüßen wir es als Kooperation, dass Stadtwerke und Bauverein derzeit an einem Pilotprojekt ,Mieterstrom‘ an der Wilhelm-Leuschner-Straße arbeiten“, heißt es in einem Antrag für die nächste Sitzung des Umweltausschusses. Für Mieter, die noch nicht an diesem Pilotprojekt teilnehmen können, stellen aus Sicht der Kooperation sogenannte Balkonkraftwerke eine gute Alternative dar.