Gedenkstunde in Neuss : Wo einst die Synagoge brannte

Bürgermeister Reiner Breuer (rechts) bei seiner Rede anlässlich des Gedenktages zur Pogromnacht. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Rund 300 Menschen gedachten am Dienstag in Neuss den Opfern des Nationalsozialismus und der Zerstörung durch die Novemberpogrome von 1938.

Unmittelbar am Ort der Gedenkstunde, dem Mahnmal an der Promenadenstraße, stand bis zum 9. November 1938 eine Synagoge. In jener Nacht wurde sie niedergebrannt. Im gesamten Reichsgebiet wurden auf staatliche Anordnung Synagogen verwüstet und abgebrannt, jüdische Geschäfte, Wohnungen und Einrichtungen zerstört, unzählige Menschen jüdischen Glaubens misshandelt, festgenommen oder getötet. Spätestens die Pogromnacht gilt als Übergang von der Diskriminierung zur organisierten Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung.

Der Bürgermeister Reiner Breuer betont in seiner Ansprache die Relevanz der Novemberpogrome in der Neusser Erinnerungskultur. „Die Synagoge ging nicht einfach in Flammen auf, sie wurde von Neussern niedergebrannt“, mahnt er. „Über 200 Menschen jüdischen Glaubens, die auf dem Mahnmal mit ihren Namen genannt sind, verloren nicht einfach ihr Leben, sie wurden von Neusser Bürgern verfolgt, gedemütigt und in den Tod getrieben.“

Bert Römgens, Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, vertritt diese seit neun Jahren in seiner Ansprache bei der Gedenkveranstaltung. „Wenn wir uns heute daran erinnern, können wir dies nur, indem wir zeitgleich die Verantwortung für die heutige Zeit übernehmen“, erinnert er. „Antisemitismus war nie weg.“ Beide betonen die Mahnung, die dem Datum innewohnt. „Die Ereignisse des 9. November zeigen uns, was nie wieder passieren darf. Sie zeigen uns auch, dass Freiheitsrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie keine Errungenschaften sind, die einmal erworben werden und dann selbstverständlich fortbestehen,“ so Breuer. „Wir müssen wachsam bleiben und für diese Freiheiten und Werte aktiv eintreten.“

Besondere Aufmerksamkeit kam den jungen Teilnehmern der Gedenkstunde zu. Unter ihnen befanden sich zahlreiche Schüler des Gymnasiums Marienberg und des Nelly-Sachs-Gymnasiums. Erst im September reiste eine Gruppe Schüler nach Herzliya in Israel, um den Schülern ihrer Partnerschule dort zu begegnen. Bert Römgens freut sich über die Partnerschaft: „Diese so klein klingenden Begegnungen haben für mich deutlich mehr Wert als Worthülsen und Lippenbekenntnisse gegen Ausgrenzung“, erklärt er in seiner Ansprache. „Diese Generation ist es, die die Sorge dafür trägt, dass es Antisemitismus, Ausgrenzung und Rassismus in Zukunft nicht mehr geben darf. Deshalb gilt mein ganz persönlicher Dank allen, die diese Begegnung möglich gemacht haben.“