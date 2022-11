Neugründung in Neuss : Showroom für Tischkultur im Hafen

Wer elegante Tischwäsche sucht, ist bei Sonja Rodriguez Schwarz richtig. Foto: Iris Wilcke

Neuss Sonja Rodriguez Schwarz hat die passende Tischwäsche, wenn es darum geht, den Esstisch passend zu dekorieren. Was sie mit ihrem Geschäft „Enjoy Your guests“ vorhat.

Draußen wird es usselig und früh dunkel, die richtige Zeit also, um mal wieder liebe Gäste einzuladen und um den Esstisch zu versammeln – nach den strengen Corona-Auflagen der vergangnen zwei Winter ist das in diesem Jahr eine besondere Freude. Für die passende Tischwäsche sorgt nun Sonja Rodriguez Schwarz aus Neuss. Die Deutsch-Kolumbianerin ist Inhaberin von Enjoy Your Guests – einem neuen Label für elegante Tischwäsche. Mit ihrem Start-up mit Showroom im Neusser Hafen und Online-Shop setzt sie sich ein klares Ziel: Sie möchte die oft sehr schnelllebig gewordene Tischkultur entschleunigen und dazu anregen, die Atmosphäre beim Essen wieder mit allen Sinnen zu genießen. „Auf Spanisch sagt man `Disfruta la vida` – genießt das Leben! Und in diesem Sinne versuche ich meinen Kunden mit den Kollektionen, auch Tipps und Rezepte an die Hand zu geben, einfach alles, was sie brauchen, um zuhause eine ganz persönliche Tischkultur zu verwirklichen,“ erklärt die 51-jährige Gründerin.

Ob Tischläufer oder -decken, Servietten mit passenden Ringen oder Tischsets – in dem rund 60 Quadratmeter großem Showroom in der zweiten Etage eines Gebäudes am Hafenbecken 3 (Danzinger Straße 7) bekommt man Lust auf das perfekte Dinner. „Ich war schon immer verliebt in bildschöne Tafeln und wundervolle Tischmomente. Wenn wir früher unsere Familie in Übersee besucht haben, war es für mich etwas ganz Besonderes, wenn hochwertiges Porzellan, tolle Blumenarrangements, flackernde Kerzen und glitzernde Kristallgläser auf der passenden Tischwäsche standen und so für ein warmherziges Ambiente sorgten.“