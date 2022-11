Düsseldorf: Jacques Tilly lädt zur Signierstunde für ein Puzzle​

Düsseldorf Der Satiriker hat am Freitag ein bisschen was zu tun. Dabei geht es für den Karnevalswagenbauer auch ein wenig um Karneval. Denn es gibt ein neues Düsseldorf-Puzzle.

Sein großer Einsatz ist beim Rosenmontagszug 2023 und in den Wochen vorher, wenn der Satiriker und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly mit seinem Team die Wagen für das jecke Open-Air-Spektakel baut. Beim Hoppeditz-Erwachen am Freitag hat er noch Verschnaufpause – allerdings nur eine kleine. Denn am 11.11. wird Tilly nachmittags in der Mayersche Droste Buchhandlung zu Gast sein, um sein neues Puzzle vorzustellen und auch Autogramme zu geben. Um 17 Uhr geht es los an der Blumenstraße, direkt um die Ecke von der Königsallee. Nach seinem erfolgreichen ersten Düsseldorf-Puzzle bringt er, pünktlich zur neuen Session, ein besonderes Karnevalspuzzle für seine Heimatstadt heraus. Das 1000-Teile-Puzzle und weitere seiner Artikel signiert er bis 18 Uhr. #